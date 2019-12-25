В Советском Союзе сферой его деятельности была разработка крылатых и баллистических ракет.

В США умер сын Никиты Хрущёва — политолог Сергей Хрущёв. Об этом сообщил его друг бывший дипломат Марк Гаррисон. О кончине сына первого секретаря ЦК КПСС пишет газета "Известия".

Сергей Хрущёв скончался 18 июня.

Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация. Марк Гаррисон, бывший дипломат

Сергея Хрущёва знали как публициста и учёного в сфере гуманитарных наук. Он имел звания героя Социалистического труда и доктора технических наук.

В Советском Союзе сферой его деятельности была разработка крылатых и баллистических ракет, а также создание систем для приземления космических ракет.

У Хрущёва было двойное гражданство — российское и американское. В 1991 году его пригласили читать лекции по истории холодной войны в университет Брауна. Там он и остался жить.

Сергею Хрущёву было 84 года.

Ранее умер актер и режиссер Олег Борецкий.