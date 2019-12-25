Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Артисту и режиссеру было 56 лет.

Умер советских и российский актер и режиссер Олег Борецкий. Об этом написал продюсер Вячеслав Шмыров в собственном аккаунте на Facebook. Погибшему было 56 лет.

Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х Вячеслав Шмыров, российский продюсер

Напомним, что артист Борецкий известен зрителям по роли в фильме "Внимание! Всем постам...". Он также снимался в сериалах "Бабий бунт, или Война в Новоселково", "Такая обычная жизнь" и "Правда скрывает ложь" и других проектах. Актер входил в состав Театра малой драматической группы. В 1991 году он выступил в качестве режиссера в картине "За день до...".

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