Умерла британская певица Вера Линн

Исполнительнице было 103 года.

Умерла известная британская певица Вера Линн. Об этом рассказали журналисты из BBC News. Они объяснили, что артистка скончалась в возрасте 103 лет.

Напомним, что иностранка прославилась во время Второй мировой войны. Она вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours на BBC. Проект был посвящен военнослужащим Великобритании, находящимся на фронте.

В ноябре 1952 года три композиции Линн попали в первый британский хит-парад от журнала New Musical Express. В 2009 году певица стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Вера Линн известна за границей. Она возглавила Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh"n Sweetheart.

Звезда кей-попа умер при странных обстоятельствах.

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

