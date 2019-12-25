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Умерла британская певица Вера Линн
Сегодня, 12:04
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lesjasap

Умерла британская певица Вера Линн

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Исполнительнице было 103 года.

Умерла известная британская певица Вера Линн. Об этом рассказали журналисты из BBC News. Они объяснили, что артистка скончалась в возрасте 103 лет. 

Напомним, что иностранка прославилась во время Второй мировой войны. Она вела концертную радиопрограмму Sincerely Yours на BBC. Проект был посвящен военнослужащим Великобритании, находящимся на фронте.

В ноябре 1952 года три композиции Линн попали в первый британский хит-парад от журнала New Musical Express. В 2009 году певица стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Вера Линн известна за границей. Она возглавила  Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh"n Sweetheart.

Звезда кей-попа умер при странных обстоятельствах.

Фото: Lefteris Pitarakis / AP
 

Теги: великобритания, вера линн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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