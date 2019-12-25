Президент не появлялся на публике с 24 февраля.

На 62-м году жизни умер отрицавший COVID-19 президент Танзании Джон Магуфули. Об этом в эфире государственного ТВ рассказал вице-президент страны Самия Хасан Сулуху.

Отметим, что президент не появлялся на публике с 24 февраля. Так, например, он пропустил саммит Восточноафриканского сообщества.

В последние месяцы в прессе появлялись публикации о том, что Сулуху находится в больнице в тяжёлом состоянии — из-за болезни сердца, вызванной заболеванием COVID-19.

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