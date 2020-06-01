Умер французский актер Ален Делон

Отмечается, что актер ушел из жизни мирно в своем доме в окружении своей семьи.

Знаменитый французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщили местные СМИ.

Отмечается, что актер ушел из жизни мирно в своем доме в Души в окружении своей семьи. Другие подробности не уточняются. В 2019 году Делон перенес инсульт. После этого он завершил актерскую карьеру.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года. Актер получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья", "На ярком солнце", "Самурай" и "Двое в городе". Он стал лауреатом премий "Сезар", а также обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

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Видео: YouTube / LCI