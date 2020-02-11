Ранее во вторник Рейнгольд был госпитализирован с инфарктом.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в Москве умер чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд. Об этом сообщает ТАСС.

О кончине чемпиона СССР сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян. Бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" не стало в возрасте 77 лет.

Во вторник, 10 февраля, Рейнгольда госпитализировали с инфарктом. Известно, что он потерял сознание во время турнира в манеже "Спартак".

Ранее мы сообщали о том, что российская гимнастка-чемпионка пыталась покончить с собой.

Фото: Советский спорт