Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в Москве умер чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд. Об этом сообщает ТАСС.
О кончине чемпиона СССР сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян. Бывшего нападающего московского футбольного клуба "Спартак" не стало в возрасте 77 лет.
Во вторник, 10 февраля, Рейнгольда госпитализировали с инфарктом. Известно, что он потерял сознание во время турнира в манеже "Спартак".
Ранее мы сообщали о том, что российская гимнастка-чемпионка пыталась покончить с собой.
Фото: Советский спорт
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