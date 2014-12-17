Умер британский ветеран Том Мур, собравший более £39 млн для врачей

Ему было 100 лет.

В Великобритании скончался ветеран Второй мировой войны Том Мур. Об этом сообщает The Guardian.

Мур стал известен после того, как собрал более 39 млн фунтов для врачей во время пандемии коронавируса. В обмен на пожертвования ветеран пообещал 100 раз обойти на ходунках свой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Акция привлекла большое внимание общественности, в июле 2020 года Елизавета II посвятила капитана в рыцари.

На протяжении последних недель Мур лечился от пневмонии, незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус. Ветерану было 100 лет.

Ранее стало известно, что в возрасте 57 лет умер актер Виктор Павлюченков.

Видео: YouTube / Forces News