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В возрасте 57 лет умер актер Виктор Павлюченков
Сегодня, 12:31
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Alena_Zinovieva

В возрасте 57 лет умер актер Виктор Павлюченков

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Коллеги артиста предполагают, что к его смерти могут быть причастны третьи лица.

В понедельник, 1 февраля, не стало российского актера, сценариста и каскадера Виктора Павлюченкова. О его смерти сообщило Союз кинематографистов России.

Виктор Владимирович скоропостижно скончался на 58-м году. О причинах смерти ничего не сообщается. Однако коллеги артиста предполагают, что к его смерти могут быть причастны третьи лица.

Павлюченков сыграл в кино более 20 ролей. Самой известной из которых стала роль Романа Малышева в фильме "Батюшка".

Ранее мы писали, что за сутки до дня рождения в Петербурге скончался профессор Давид Баркан.

Фото: ВКонтакте / Виктор Павлюченков

Теги: виктор павлюченков
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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tohirjonsurkhov
Сегодня 12:49

Хороший был актёр жалко 

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