В возрасте 57 лет умер актер Виктор Павлюченков

В понедельник, 1 февраля, не стало российского актера, сценариста и каскадера Виктора Павлюченкова. О его смерти сообщило Союз кинематографистов России.
Виктор Владимирович скоропостижно скончался на 58-м году. О причинах смерти ничего не сообщается. Однако коллеги артиста предполагают, что к его смерти могут быть причастны третьи лица.
Павлюченков сыграл в кино более 20 ролей. Самой известной из которых стала роль Романа Малышева в фильме "Батюшка".
Ранее мы писали, что за сутки до дня рождения в Петербурге скончался профессор Давид Баркан.
Фото: ВКонтакте / Виктор Павлюченков
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Хороший был актёр жалко