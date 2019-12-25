За сутки до дня рождения в Петербурге скончался профессор Давид Баркан

Перед смертью он болел коронавирусной инфекцией.

Во вторник, 2 февраля, стало известно о смерти профессора Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктора экономических наук Давида Баркана. Он не дожил до своего 82-летия всего день. Об этом сообщается на сайте вуза.

Профессора не стало 30 января после трехнедельной борьбы с последствиями коронавируса. Он был одним из первых маркетологов в СССР и России. В 1991 году выпустил книгу "Маркетинг для всех". 40 лет своей жизни он отдал преподаванию.

Ранее мы писали, что умерла призер Олимпиады 1960 года по конькобежному спорту Тамара Рылова.

Фото: gsom.spbu.ru