Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Американский писатель скончался в США в возрасте 77 лет. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщила мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.
С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора
Кэрин Уилсон, мэр Фэрхопа
Напомним, что произведение "Форрест Гамп" написано в 1986 году. Книга стала самой популярной работой автора. Ее экранизация получила шесть кинопремий "Оскар". Писатель рассказал историю жизни умственно отсталого юноши. В 1995 году Грум создал продолжение книги. Ее так и не экранизировали.
Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.
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