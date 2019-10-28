Писатель скончался в возрасте 77 лет.

Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Американский писатель скончался в США в возрасте 77 лет. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщила мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора Кэрин Уилсон, мэр Фэрхопа

Напомним, что произведение "Форрест Гамп" написано в 1986 году. Книга стала самой популярной работой автора. Ее экранизация получила шесть кинопремий "Оскар". Писатель рассказал историю жизни умственно отсталого юноши. В 1995 году Грум создал продолжение книги. Ее так и не экранизировали.

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.



