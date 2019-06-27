В 73 года умер актер из сериалов "Зачарованные" и "Сверхъестественное" Билли Драго

На 74-ом году жизни умер американский актер Билли Драго. Об этом The Hollywood Reporter сообщил его представитель.
Актер скончался в Лос-Анджелесе еще 24 июня, причина смерти не называется.
Настоящее имя Билли Драго - Уильям Юджин Берроуз. Он начал сниматься в кино в 1979 году, а так как у него были индейские корни, то сначала ему доставались роли индейцев.
Большинству он известен по ролям – демона Барбаса в "Зачарованных" и Фрэнка Нитти в "Неприкасаемых". Также зрители увидели его потом в сериалах "Сверхъестественное", "Детективное агентство "Лунный свет"". Всего за свою жизнь он снялся в 107 картинах и несколько раз был сценаристом и продюсером.
В 75 лет умер актер из сериала "Альф" Макс Райт.
Видео: YouTube/ Gregory Mantell
YouTube/ Mark Atienza
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