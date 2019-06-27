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В 75 лет умер актер из сериала "Альф" Макс Райт

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Актер умер в своем доме в Калифорнии.

В США в возрасте 75 лет скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале "Альф". Об этом сообщило издание TMZ.

По данным СМИ, актер умер после продолжительной борьбы с раком. В 1995 врачи диагностировали у него лимфому. После наступила длительная ремиссия, а совсем недавно онкологическое заболевание снова вернулось. Макс Райт умер в своем доме в Калифорнии.

Актер за свою жизнь также сыграл в фильмах "Хватай и беги", "Свой в доску", сериале "Друзья" и других.

Также на 47-ом году жизни умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников.
Видео: Youtube/ кадры из сериала "Альф"

Теги: актёр, альф, макс райт, умер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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