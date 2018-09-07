На 47-ом году жизни умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников

На 47-ом году жизни от остановки сердца умер музыкант и основатель рок-группы Високосный год" Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Алексей Кан.
По словам Алексея Кана, музыкант умер в одной из московских больниц еще 25 июня, у него остановилось сердце.
Илья Калинников является автором песен "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек", "Метро". В конце 1980-х он создал группу "Високосный год", у которой в 2000 году вышел единственный альбом "Который возвращается".
26 июня 2019 года на 82-ом году жизни скончался режиссер Валерий Харченко.
Видео: официальный сайт vipartist
YouTube/ Евгений Сергеевич
Обсуждение ( 0 )