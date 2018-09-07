На 47-ом году жизни умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников

Об этом заявил директор группы.

На 47-ом году жизни от остановки сердца умер музыкант и основатель рок-группы Високосный год" Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Алексей Кан.

По словам Алексея Кана, музыкант умер в одной из московских больниц еще 25 июня, у него остановилось сердце.

Илья Калинников является автором песен "Лучшая песня о любви", "Тихий огонек", "Метро". В конце 1980-х он создал группу "Високосный год", у которой в 2000 году вышел единственный альбом "Который возвращается".

26 июня 2019 года на 82-ом году жизни скончался режиссер Валерий Харченко.



Видео: официальный сайт vipartist

YouTube/ Евгений Сергеевич

