На 82-ом году жизни скончался режиссер Валерий Харченко

Точная причина смерти пока что не известна.

На 82-ом году жизни умер актер и режиссер Валерий Харченко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Дом ветеранов кино.

Точная причина смерти пока что не известна, по данным СМИ, актер долгое время боролся с болезнью.

Валерий Харченко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. За свою жизнь он работал над созданием десятков фильмов, также сотрудничал с Андреем Тарковским на съемках "Зеркало". В качестве актера он сыграл в фильмах "Зарубка на память", "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима". В 2002 году он стал Заслуженным деятелем искусств РФ.

Накануне на 82-ом году жизни умерла народная артистка России Алла Покровская.

Видео: YouTube/ yaprotivkharkov