На 82-ом году жизни умерла народная артистка России Алла Покровская

О времени и месте прощания и похорон станет известно позже.

В Москве на 82-ом году жизни скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. пресс-служба МХТ имени Чехова

Алла Борисовна Покровская родилась в Москве в творческой семье и с самого детства хотела стать актрисой. Уже в 1959 году она окончила Школу-студию МХАТ и после ее приняли в труппу "Современника". На сцене этого театра актриса провела 45 лет и только в 2004 году перешла в МХТ им. Чехова. Также Алла Борисовна много преподавала в Школе-студии МХАТ.

Покровская снялась в десятках фильмов, в числе которых "12 стульев", "Июльский дождь", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", и другие

Алла Покровская была замужем за актером и режиссером Олегом Ефремовым, который умер в 2000 году. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже актеры.

15 июня в возрасте 96 лет умер режиссер фильма "Укрощение строптивой".



Видео: ВК/ Московский Театр "СОВРЕМЕННИК"