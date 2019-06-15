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Вчера, 15:21
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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

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Автору "Укрощение строптивой" было 96 лет.

В Риме на 97-м году жизни скончался знаменитый итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли. Постановщик умер после продолжительной болезни. Об этом сообщили представители его фонда.

Франко Дзеффирелли родился во Флоренции в 1923 году. После Второй мировой войны он не стал доучиваться на архитектора и посвятил себя миру кино. Он начинал как театральный художник, затем поставил несколько спектаклей, а позднее ушел в кинематограф.

Его самыми известными работами являются фильмы по Шекспиру "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). Режиссер дважды номинировался на "Оскар", стал лауреатом BAFTA и пять раз завоевывал премию "Эмми". 

Франко Дзеффирелли похоронят на кладбище Porte Sante во Флоренции.

Фото: фонд Франко Дзеффирелли

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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