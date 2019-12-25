Марио Меони было 56 лет.

Умер Марио Меони: министр транспорта Аргентины разбился в ДТП. Об этом рассказали местные журналисты из издания Todo Noticias. Известно, что трагедия зафиксирована в одном из районов города Сан-Андрес-де-Хилес. Правоохранительные органы считают, что погибший находился за рулем автомобиля Ford Mondeo. В какой-то момент шофер не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось на дороге.

Напомним, что чиновнику Меони было 56 лет. Он взял на себя управление министерством транспорта в декабре 2019 года.

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