Причины аварии устанавливаются.

На Рублевке столкнулись шесть машин. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Life Shot. По информации от источника, в настоящее время Рублево-Успенское шоссе перекрыта из-за дорожного происшествия. В социальных сетях опубликованы кадры, на которых видно, что одним из участников ДТП стал Aurus Arsenal. Повреждения получил рейсовый автобус. Одно транспортное средство развернулась на трассе после столкновения, другое - вылетело в кювет.

Пересечение Ильинского и Рублевского шоссе, без пострадавших. пресс-служба ГИБДД

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства аварии. По предварительной информации от очевидцев, пострадала одна женщина. У нее видны раны на губе и подбородке.

Видео: автобус помял "УАЗ" на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения.

Фото: Telegram/LifeShot

Видео: Telegram / Mash