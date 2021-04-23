Видео: автобус помял "УАЗ" на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения

По предварительным данным, в машине находился один человек — водитель.

Утром 23 апреля на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения автобус врезался в "УАЗ". Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что авто двигалось прямо, а автобус поворачивал налево. Удар пришелся на бок машины. В ней находился пожилой мужчина. По предварительным данным, он не пострадал.

На перекрестке, по состоянию на 10:30, наблюдается затор. По данным "Яндекс.Карты", на Ленинском проспекте у пересечения с Троллейбусным проездом ведутся дорожные работы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб