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Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину

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Писательница пообщалась с "Андреем Ермаком".

Российская писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявила о том, что гонорары с продажи ее  литературных произведений идут на Украину. Видеозапись разговора с автором блогеры опубликовали в собственном Telegram-канале. Известно, что Вован и Лексус говорили с соотечественницей выдавая себя за главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Мои гонорары идут на Украину.

Людмила Улицкая, писательница

Людмила Улицкая заметила, что конфликт на Украине поможет Киеву отделиться от "московской Руси". Она пояснила, что страна находится в поиске места в европейском обществе. Относительно вопроса о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, писательница ответила, что у украинсих граждан "есть право" их проводить.

Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

Теги: вован и лексус, гонорар, людмила улицкая, пранк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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