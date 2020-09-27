Уличных музыкантов могут отправить играть во двор Капеллы

Это один из рассматриваемых вариантов для выступлений.

В комитете по культуре высказали предположение, какой может быть одна из площадок для выступления уличных музыкантов. Как сообщил "Петербургский дневник" 27 сентября, таким местом может стать двор у Капеллы.

Дальнейшие предложения по площадкам будут ближе к реализации законопроекта, отметили в комитете.

Ранее депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал, за что уличные музыканты критикуют законопроект о легализации их выступлений. По словам депутата, многие уличные музыканты сами хотят "легализоваться".

Закон о легализации уличных музыкантов позволит им выступать на улицах, однако место и состав коллектива нужно будет согласовывать. Уличные музыканты без разрешений окажутся вне закона, это также подтвердил нам Денис Четырбок, подчеркнув, что "сейчас они все вне закона".

Выступать можно будет около культурных учреждений и не более шести часов. Законопроект прошел первое чтение 16 сентября, в течение месяца он будет дорабатываться, после чего его представят на втором чтении в ЗакСе.

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