В ЗакСе Петербурга утвердили закон об уличных музыкантах

Места выступлений будут согласовывать в Смольном и районных администрациях.

В среду, 14 декабря, депутаты Северной столицы приняли в третьем окончательном чтении проект об уличных музыкантах.

Напомним, что при предыдущем рассмотрении в конце ноября документ отказались смягчать. Таким образом, для артистов вступили в силу ограничения по месту проведения шоу. Прежде всего, запрещается выступать в зоне объектов культурного наследия, в частности, на Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской площадях. Кроме того, нельзя будет исполнять музыкальные композиции вблизи соцобъектов. Разрешённые места определит Смольный и администрации районов.

Кроме того, точкам выступления музыкантов присвоят категорию в зависимости по применению звукоусиливающей аппаратуры. Артисты смогут осуществлять бронь площадок за месяц до мероприятий.

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Фото: Piter.TV