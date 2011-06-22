Петербургские депутаты отказались смягчать законопроект об уличных музыкантах

При этом парламентарии разрешили выступать исполнителям с 16 лет.

Парламентарии ЗакСа Северной столицы решили не смягчать требования для уличных музыкантов при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении.

Напомним, что в начале октября депутат Константин Сухенко настоял на исключении объектов культурного наследия из списка мест, где могут проходить уличные выступления. Кроме того, окончательно решено, что отдельный сайт для подачи заявок на перфоманс по примеру Москвы создавать не будут. Отклонена и поправка, согласно котрой музыканты могут выступать без уведомления властей, если они не используют ударные инструменты и усилители.

При этом большинством голосов были поддержаны выступления несовершеннолетних музыкантов от 16 лет: они смогут продемонстрировать свой талант бесплатно на любой разрешённой уличной площадке.

Ранее мы сообщили о том, что изменения в законе о почётных гражданах окончательно одобрили в Петербурге.

Фото: Piter.TV