Петербургские депутаты проголосовали за ограничения для уличных музыкантов

Парламентарии снова вернулись к обсуждению регламента для уличных артистов. Против выступили несколько депутатов, однако большинством голосов законопроект был принят в первом чтении.

В среду, 5 октября, депутаты ЗакСа Северной Столицы одобрили в первом чтении законопроект, устанавливающий регламент для выступлений уличных музыкантов. Инициатором документа выступил Константин Сухенко, который отметил, что правила необходимо установить ради сохранения общественного порядка на улицах города.

Автор инициативы настоял на ограничении мест для проведения уличных концертов. Музыканты не должны выступать в пределах объектов культурного наследия, например, Дворцовой и Исаакиевской площадей, уверен Сухенко. Также он подчеркнул, что отдельный сайт для подачи заявок на выступления создавать не будут. Как и обсуждалось ранее, процесс будет проходить в МФЦ, а также в комитете по культуре и других госучреждениях.

Против предложения выступили представительница КПРФ Ирина Иванова и выходец из партии "Яблоко" Александр Шишлов, а также справедливоросс Марина Шишкина заметила. Тем не менее, поддержку проекту оказало большинство – 32 парламентария. Поправки в него будут внесены в течение месяца.

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Фото: Piter.TV