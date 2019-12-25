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В Петербурге депутаты поддержали приостановку закона о реновации
Сегодня, 11:27
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В Петербурге депутаты поддержали приостановку закона о реновации

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Некоторые депутаты выразили мнение, что закон лучше вообще отменить.

Депутаты ЗакСа Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект о приостановке отдельных положений закона о комплексном развитии территорий. Его внес на рассмотрение губернатор Александр Беглов.

Напомним, градоначальник предложил перенести срок вступления закона в силу на 2024 год. 

Часть депутатов поинтересовалась, нельзя ли вообще отменить закон, так как им недовольны жители. Представитель губернатора в ЗакСе Сухенко сказал о том, что закон о КРТ не плох и соответствует федеральному законодательству. Его вступление в силу перенесли из-за волнений жителей.

Также на заседании обсуждалось предоставление равнозначного жилья при переселении.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: закс, крт, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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