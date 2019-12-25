Уличные музыканты смогут подать заявку на выступление через МФЦ

В региональном ЗакСе продолжают обсуждать, как взять уличных артистов под контроль.

Петербургские депутаты вновь вернулись к инициативе согласования уличными музыкантами мест своих выступлений. Заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа состоялось 26 сентября.

По словам главы комитета по культуре Федора Болтина, власти собираются создать карту, на которой будут отмечены разрешенные для выступлений места. Подать заявку можно будет в том числе и через МФЦ.

Некоторые депутаты выступили против бюрократизации выступлений — Борис Вишневский, Марина Шишкина и Наталия Астахова. Большинство членов комиссии все же поддержало документ. Теперь его предстоит рассмотреть на пленарном заседании.

Сейчас законопроект называется "губернаторским", хотя предложение еще несколько лет назад внес депутат Денис Четырбок. Тогда он не получил широкой поддержки, однако к законопроекту вернулись вновь.

Ранее глава комитета по культуре рассказал, за что будут штрафовать уличных музыкантов.

Фото: Piter.tv