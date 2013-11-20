В 2023 в Петербурге хотят увеличить финансирование туризма

Согласно документу, теперь появится возможность финансовой поддержки туризма из бюджета города.

На заседании ЗакС Петербурга 7 декабря декабря одобрило в первом чтении законопроект об изменении закона о туристской деятельности. Согласно документу, теперь появится возможность финансовой поддержки туризма из бюджета города.

Среди вариантов указали субсидирование на основе госпрограмм Петербурга. Деньги планируется выдавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, следует из проекта закона. При этом по словам главы комитета по туризму Сергея Корнеева, в бюджете на 2023 год средства на эти субсидии не заложены. После того, как документ примут, чиновники Петербурга намерены обсудить совместные действия с коллегами из федеральных органов, добавил Корнеев.

Фото: Piter.tv

