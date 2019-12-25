Светлана Петренко рассказала о военном преступлении старшего сержанта ВСУ Антона Чередника.

Украинскому военнослужащему предъявлено обвинение в убийстве мирного жителя. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она пояснила, что ведется уголовное расследование по части 1 статьи 356 УК РФ за жестокое обращение с гражданским населением и использование в вооруженном конфликте запрещенных способов и методов борьбы. Подозреваемым стал солдат из 501 отдельного батальона морской пехоты ВСУ, находившийся в войсковой части А-1965. Речь идет о старшем сержанте Антоне Череднике.

В СК РФ полагают, что 27 марта 2022 года в 18:30 по местному времени на территории поселка Мирный города Мариуполя Антон Чередник приказал двум мужчинам лечь на землю. Преступление совершено старшим сержантом ВСУ во время осуществления патрулирования. Петренко заметила, что мужчина осознавал, что предъявившие документы граждане не являются участниками конфликта, он потребовал от них произнести фразу на украинском языке, а для устрашения произвел выстрелы в воздух из автомата. В качестве предлога к насилию он использовал неправильное произношение, что дало ему "право" расстрелять одного из гражданских. Второй потерпевший остался жив. Он предоставил следствию подробные показания о совершенном военном преступлении.

СК установил еще двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет