СК установил еще двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении

Светлана Петренко рассказала, что Илья Масличенко и Евгений Вахненко задержаны.

Следственный комитет России установил еще двух командиров Вооруженных сил Украины, которые подозреваются в жестоком обращении по отношению к мирному населению Донбасса Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко на YouTube-канале. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 356 УК РФ. В СК РФ полагают, что один из фигурантов расследования в период с 24 февраля по 3 марта 2022 года отдавал подчиненным приказы по обстрелу жилой инфраструктуры в городе Северодонецк, а также ближайших населенных пунктов. Речь идет о лейтенанте ВСУ Илье Масличенко.

4 марта военнослужащий 36 бригады морской пехоты ВСУ Евгений Вахненко выстрелил в мирного жителя населенного пункта Волонтеровка ДНР, из-за чего тот погиб. пресс-служба СК РФ

В настоящее время оба командира ВСУ задержаны, в ближайшее время с ними будут проводиться следственные мероприятия.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России