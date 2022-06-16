Она ударила ее ножом в шею.

Женщина убила жену любовника в Москве у подъезда многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в ночью на 16 июня на Херсонской улице. Обе женщины договорились встретиться, после чего начали ругаться. В ходе драки женщина ударила женю любовника ножом в шею. Та скончалась на месте от кровопотери.

Подозреваемую задержали и доставили на допрос. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что мужчина сжег в Вечном огне венок погибшим воинам в Подмосковье.

Видео: Telegram / 112