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Женщина убила жену любовника в Москве

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Она ударила ее ножом в шею.

Женщина убила жену любовника в Москве у подъезда многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел в ночью на 16 июня на Херсонской улице. Обе женщины договорились встретиться, после чего начали ругаться. В ходе драки женщина ударила женю любовника ножом в шею. Та скончалась на месте от кровопотери.

Подозреваемую задержали и доставили на допрос. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что мужчина сжег в Вечном огне венок погибшим воинам в Подмосковье.

Видео: Telegram / 112

Теги: драка, любовник, москва, нож, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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