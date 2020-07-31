Мужчина сжег в Вечном огне венок погибшим воинам в Подмосковье

В Орехово-Зуево неизвестный повредил мемориальный объект.

Мужчина сжег в Вечном огне венок погибшим воинам в Московской области. Об этом рассказали представители региональной прокуратуры в собственном Telegram-канале. Инцидент зафиксирован на территории Орехово-Зуева, в городе Куровское.

На территории мемориального комплекса памяти погибшим воинам мужчина бросил памятный венок в Вечный огонь. Проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре. пресс-служба прокуратуры Подмосковья

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 243.4 за повреждение памятников и других сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с уличных камер видеонаблюдения. Подозреваемый разыскивается.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости