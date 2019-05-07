Продукцию больше невозможно использовать даже для корма скоту.

Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя. Соответствующее заявление сделали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на данные собственного корреспондента. По информации от источника, представители украинской армии повредили тонны сельскохозяйственной продукции, которая хранилась на территории местного морского порта. В результате спасти зерно от порчи во время тушения возгорания не удалось.

На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. Ян Гагин, советник главы правительства ДНР

По словам чиновника, противник во время отступления поджог зерно ради того, чтобы оно не досталось силам Донецкой народной республики для использования каким-либо образом. Тушение хранилища продолжалось на протяжении нескольких дней. Теперь зерно невозможно использовать даже в качестве корма для скота.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости