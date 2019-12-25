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Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс
Сегодня, 11:20
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lesjasap

Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс

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Глава Минздрава рассказал о проблемах из-за новой медицинской реформы.

Украинской системе здравоохранения предрекли коллапс. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова. Чиновник рассказал, что из-за реализации второго этапа украинской реформы страна может остаться без новых специалистов.

Максим Степанов объяснил, что на данный момент в стране наблюдается проблема, связанная с "доступом работников  клинических кафедр к предоставлению медицинской помощи" в медицинских центрах. На Украине в сфере здравоохранения работают более 10 тысяч сотрудников медицинских вузов. В этом списке - профессора и доценты. С 1 апреля они не могут получить доступ к базе пациентов, а соответственно, оказывать им необходимую помощь.

Глава Минздрава РФ призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения.

Теги: коллапс, максим степанов, минздрав, система здравоохранения
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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