Глава Минздрава призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 – это повод задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия похожим глобальным вызовам. Как заявил министр 19 апреля, Россия постоянно изучает опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое из этого применяется в практике.
Ранее мы сообщали о том, что Минздрав рассказал об испытаниях лекарств и вакцин от коронавируса. В данный момент на тестировании находится пять препаратов. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, Россия только начала доклинические испытания препаратов от COVID-19. Однако, сообщил министр, уже достигнуты определённые обнадёживающие результаты. Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.
Фото: Pixabay
Видео: kremlin.ru
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