Глава Минздрава призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения

Об этом Михаил Мурашко заявил на видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 – это повод задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия похожим глобальным вызовам. Как заявил министр 19 апреля, Россия постоянно изучает опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое из этого применяется в практике.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав рассказал об испытаниях лекарств и вакцин от коронавируса. В данный момент на тестировании находится пять препаратов. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, Россия только начала доклинические испытания препаратов от COVID-19. Однако, сообщил министр, уже достигнуты определённые обнадёживающие результаты. Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

Фото: Pixabay

Видео: kremlin.ru