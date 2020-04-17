Минздрав рассказал об испытаниях лекарств и вакцин от коронавируса. В данный момент на тестировании находится пять препаратов. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, Россия только начала доклинические испытания препаратов от COVID-19. Однако, сообщил министр, уже достигнуты определённые обнадёживающие результаты. Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.
Отмтетим, что Владими Путин поручил Минздраву ускорить сроки испытаний препаратов против новой коронавирусной инфекции. Предлагается проводить доклинические испытания параллельно с клиническими.
Ранее Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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