Уже достигнуты определённые обнадёживающие результаты.

Минздрав рассказал об испытаниях лекарств и вакцин от коронавируса. В данный момент на тестировании находится пять препаратов. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, Россия только начала доклинические испытания препаратов от COVID-19. Однако, сообщил министр, уже достигнуты определённые обнадёживающие результаты. Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.

Отмтетим, что Владими Путин поручил Минздраву ускорить сроки испытаний препаратов против новой коронавирусной инфекции. Предлагается проводить доклинические испытания параллельно с клиническими.

Ранее Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом.

Видео: kremlin.ru