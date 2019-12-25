Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом

Около 6 тысяч сотрудников из почти тысячи медицинских организаций вносят сведения в единую информационную систему учета.

Министерство здравоохранения России внедрило информационную систему с единой базой данных обо всех случаях COVID-19 и внебольничных пневмоний. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь специалисты в режиме реального времени смогут круглосуточно контролировать ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, а также внебольничными пневмониями.

Около 6 тысяч сотрудников из почти тысячи медицинских организаций в 84 субъектах страны вносят сведения в единую информационную систему учета.

На основе полученных данных составляется отчёт, который становится доступен федеральным дистанционным консультативным центрам анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний.

В пресс-службе Минздрава отметили, что новая система с базой данных поможет снизить объём отчётной документации и сводок, которые необходимо направлять в различные инстанции.

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