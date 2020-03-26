Минздрав Украины заявил о неготовности медицины к коронавирусу и предрекает катастрофическое число жертв

В среду вечером Министр здравоохранения Украины Илья Емец записал видеообращение.

Министр здравоохранения Илья Емец заявил о катастрофическом положении дел в стране в связи с коронавирусом.

Илья Емец обратился к гражданам Украины и рассказал о состоянии здравоохранения и ситуации с коронавирусом. Емец сообщил, что всегда говорил и будет говорить правду о состоянии дел в стране, и предупредил граждан о том, что количество жертв нового вируса будет неуклонно расти.

Емец рассказал о 3 пунктах, которые могут спасти жизни и здоровье украинцев, основываясь на опыте Китая:

1.Не впустить вирус в страну

2.Локализация катастрофы

3. Лечение инфицированных.

По мнению Министра, первые два пункта пытаются всеми силами реализовать, а вот с третьим пунктом огромные сложности.

К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. Из многих причин... Я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни Илья Емец

Илья Емец открыто заявил, что систему здравоохранения и медицину в стране разрушили практически полностью. Также Министр "намекнул", что здравоохранению кто-то "вставляет палки в колеса". Кто это делает, он не уточнил. Емец уверяет, если такая ситуация сохранится, то количество жертв будет катастрофическим.

Несмотря на то, что наша страна уже вступила в усиленную стадию борьбы с коронавирусом, кое-кто намеренно создает препятствия в работе министерства. Преследуя свои личные мотивы, они ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинцев. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофической. Илья Емец

Илья Емец занимает должность Министра Здравоохранения Украины 21 день.

По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 43 новых случая.

Видео: Министерство Здравоохранения Украины