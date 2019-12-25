Украинское военное судно повреждено в Черном море из-за ухудшения погодных условий

Инцидент произошел накануне, утром 14 октября началась буксировка судна в порт Одессы.

В Черном море вследствие неблагоприятных погодных условий получило повреждение судно Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС государства на официальной странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел 13 октября в ходе выполнения задач в акватории Черного моря вследствие плохих погодных условий. Было принято решение поставить судно на якорь для проведения для "обеспечения мер борьбы за жизнь". Отмечается, что угрозы жизни членам экипажа и потери корабля нет.

В настоящее время судно буксируют в порт Одессы. Его сопровождают корабли и катера Вооруженных сил Украины и Морской поисково-спасательной службы Министерства инфраструктуры государства.

По информации депутата из фракции "Европейская Солидарность", речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания "Балта". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Парламентарий утверждает, что во время ЧП корабль потерял ход, затопленными оказались как минимум два отсека.

Ранее неизвестный убил пять человек в городе Кунгсберг.

Фото: Facebook/Михайло Забродський