Пострадали еще двое человек, среди них - полицейский.

Неизвестный убил пять человек в городе Кунгсберг. Об этом рассказали местные журналисты из телеграфного бюро Норвегии. В настоящее время преступник пойман правоохранительными органами. Сейчас оперативники полагают, что злоумышленник действовал в одиночку. При этом ведутся активные поиски возможных сообщников мужчины. Не исключается версия о теракте. Ранее нападавший посетил многие места в городе. Для своей "акции" он использовал лук и стрелы.

К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося Эйвинд Ос, представитель полиции

Газета Verdens Gang со ссылкой на собственные источники уточнила, что погибли не менее четырех человек. Однако на пресс-конференции офицер Эйвинд Ос объявил прессе о пятерых жертвах нападения. Также пострадавшими считаются еще двое местных жителей. Один из них - представитель полиции.

Открывшего стрельбу у школы в Москве молодого человека задержали.

Фото и видео: YouTube / Global News