Никто из детей или сотрудников учреждения не пострадал.

Открывшего стрельбу у школы в Москве молодого человека задержали. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Инцидент произошел вечером 13 октября в одном из учебных учреждений расположенном на Ленинском проспекте. Злоумышленник попытался скрыться, но был пойман. После сведений от МВД о снятии ограничений в районе все дети были отпущены по домам. Ранее они не могли покинуть помещение из-за распоряжения представителей закона о необходимости оставаться на месте. На территории проводились оперативные мероприятия.

Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет. пресс-служба МВД РФ

Администрация школы заперла двери и окна, а также организовала продолжение учебного процесса. Преступником оказался юноша 2006 года рождения. Он был доставлен в полицейский участок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также стало известно о проведении обысков в квартире стрелка. Место жительства подозреваемого находится около школы. Там найдено страйкбольное оружие.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе.

Фото и видео: Telegram / 112