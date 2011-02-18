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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе

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Стрельба произошла после драки между двумя молодыми людьми.

Полиция американского города Арлингтон в штате Техас задержала подозреваемого в стрельбе в школе утром 6-го октября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

Стрельба произошла в результате драки. Подозреваемым оказался 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. После происшествия он скрылся с места на машине марки "Додж". Молодой человек получил права 3 года назад. Полиция попросила жителей быть осторожными и позвонить по телефону экстренных служб, если они располагают какой-либо информацией.

Позже подозреваемого удалось задержать, обошлось без происшествий. Подростка могут привлечь к ответственности за нападение с применением оружия. 

Большинство студентов удалось эвакуировать в безопасное место. По данным "CNN", четыре человека пострадали. 

Фото: Twitter / Arlington Police, TX

Видео: Twitter / @JessikaHarkay, @Bob12Vagene

Теги: драка, техас, школа
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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