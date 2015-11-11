При стрельбе в школе в Техасе могли получить ранения 3 человека

Личность стрелка пока не установлена.

В американском городе Арлингтон в штате Техас произошла стрельба в школе 6-го октября в районе 10-ти утра. Об этом сообщил местный филиал NBC со ссылкой на полицию.

Одна из пользователей Twitter опубликовала видео, на котором слышны выстрелы. По словам женщины, видео прислала ее дочь. Полиция оцепила здание, так как внутри, по их мнению, находился стрелок.

По предварительным данным, никто не пострадал. По информации Fox4, три человека получили ранения, их госпитализировали. Родителям назначили точку сбора, в которой они смогут встретиться со своими детьми. Школьников отвезут туда на автобусе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у здания Верховного суда США подорвали машину.

Видео: YouTube / LiveNOW from FOX