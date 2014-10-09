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У здания Верховного суда США подорвали машину
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У здания Верховного суда США подорвали машину

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Полиция поймала подозреваемого.

У здания Верховного суда США подорвали машину. Об этом сообщили американские правоохранительные органы в собственном аккаунте в Twitter. Известно, что около Капитолия в Вашингтоне офицеры задержали подозрительного гражданина.

Одно из наших подразделений извлекло мужчину из внедорожника. Он взят под стражу. Никто не пострадал.

пресс-служба полиции США

Также местные жители рассказали пожаре в районе места происшествия. Они уточнили журналистам, что слышали звук взрыва.

В Кабуле возле одной из мечетей произошел взрыв.

Фото: Pixabay.com

Теги: вашингтон, верховный суд, взрыв, капитолий
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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