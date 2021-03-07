Украинский военнопленный Лазаренко рассказал о неумении ВС Украины пользоваться Starlink

Представитель ТРО оценил готовность военных на Украине ремонтировать аппараты от SpaceX.

Мобилизованные военнослужащие из украинской территориальной обороны (ТРО) нередко ломают спутниковые терминалы, а также сталкиваются с проблемами в ремонте иностранных аппаратов Starlink от американской компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал попавший в плен солдат из 113-ой бригады теробороны киевского режима Сергей Лазаренко.

Работают, а завтра кто-то какой-то шнур зацепил – уже не три, уже два… На пальцах пересчитать людей, которые их могут отремонтировать. Если антенна треснула, то уже все… Сергей Лазаренко, военный из ТРО

Иностранец добавил, что в обычном батальоне украинской территориальной обороны находится два или три терминала Starlink, но в случае их поломки чинить эти устройства практически некому. Напомним, что Starlink представляет из себя спутниковую сеть следующего поколения, которая предоставляет доступ пользователей к широкополосному доступу к Интернету в любой точке планеты. ВСУ получили около 20 тысяч терминалов Starlink.

Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости