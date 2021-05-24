Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат

По его словам, им рассказывали, что в плену якобы могут убить либо отрезать пальцы.

Украинский пленный из бригады территориальной обороны Александр Лазаренко рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) врут о якобы "зверствах" российских солдат. Его слова приводит "РИА Новости".

Лазаренко уточнил, что украинское командование отрицательно высказывалось о том, что делают с пленными в российской армии. По его словам, им рассказывали, что в плену якобы могут убить либо отрезать пальцы. Также украинский пленный сообщил, что просил российских военных расстрелять его при попытке к бегству, поскольку боялся возможных пыток.

Ранее Блинкен заявил, что Запад предоставил Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов.

Видео: Telegram / РИА Новости