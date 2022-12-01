Блинкен: Запад предоставил Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов

В Госдепе США напомнили о военной поддержке Киева из-за СВО России.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен напомнил о том, что коллективный Запад предоставил Украине военную помощь к текущему моменту на 40 миллиардов долларов. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами в ходе пресс-конференции, которую он дл по завершению второго дня встречи министров иностранных дел в Бухаресте. Блинкен добавил, что страны-члены НАТО продолжают оказывать поддержку киевскому режиму и далее.

Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на 40 миллиардов в виде вооружения, ожидается дальнейшая помощь. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что на прошлой неделе Госдеп США сообщал, что суммарный объем военной помощи Украине со стороны Вашингтона превысил 19 миллиардов долларов.

Блинкен: НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

