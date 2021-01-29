Блинкен: НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря

В Госдепе США оценили стратегическую значимость региона.

НАТО будет усиливать военное присутствие от Черного до Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел румынии Богданом Ауреску сделал глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Иностранный чиновник выступил перед СМИ в Бухаресте по завершению двусторонней встречи. Гость подчеркнул, что регион акватории Черного моря имеет важное стратегическое значение для Североатлантического альянса.

Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что в столице Румынии 29-30 ноября будет организована встреча глав МИД стран-членов НАТО. По результатам мероприятия альянс объявит о том, что его "двери открыты" для Украины, однако время вступления киевского в блок еще "не пришло".

Власти США не видят данных, опровергающих выводы о падении в Польше украинской ракеты.

Фото и видео: YouTube / phoenix

