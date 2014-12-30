США не видят данных, опровергающих выводы о падении в Польше украинской ракеты

Энтони Блинкен ответил на слова Зеленского о "российской ракете" необходимостью "следовать фактам".

Американские власти не видят данных, опровергающих выводы о падении в Польше украинской ракеты. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Таиланде сделал государственный секретарь Энтони Блинкен. Он ответил нв вопрос СМИ о наличии или отсутствия свидетельств, которые могут противоречить предварительным выводам Варшавы о том, что на востоке страны упала именно ракета украинских противовоздушных систем. В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон полностью доверяют польским коллегам в плане расследования. Эксперты дают высокие оценки принимаемым мерам, профессионализму и взвешенности партнеров.

Мы не хотим забегать вперед до завершения их работы. Мы все еще собираем информацию. Я думаю, вы слышали от нас, что мы пока не видели ничего, что противоречило бы Дуде, что это, вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы ПВО. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Чиновник прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что упавшая ракета в Польше была российской. Энтони Блинкен подчеркнул, что на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и странах G7 лежит "обязательство следовать фактам". В США поддерживают контакты с киевскими властями. В частности, сегодня Блинкен разговаривал по телевону с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе чего поделился имеющими данными по ситуации.

Госдеп США: Блинкен и Ван И провели продуктивный разговор.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

