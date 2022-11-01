Госдеп США: Блинкен и Ван И провели продуктивный разговор

Нед Прайс рассказал о том, какие темы поднимали представители США и КНР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не услышал от министра иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре "ничего нового" в отношении официальной позиции Пекина к российской специальной военной операции. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами сделал представитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне Нед Прайс. Чиновник добавил, что контакты между США и КНР состоялись в воскресенье, 31 октября.

Блинкен минувшим вечером не услышал ничего, что мы не слышали ранее, когда дело касается подхода КНР к войне России против Украины. Я не буду давать ему характеристику. Однако КНР, конечно, публично объясняла. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник из США охарактеризовал телефонную беседу Блинкена и Ван И как "продуктивную, полезную, <...> профессиональную". Разговор между главами ведомств продолжался около 70 минут. Вашингтон со своей стороны уведомил коллегу о том, что следует выступить против РФ в украинском вопросе, так как Москва представляет из себя мировую угрозу для экономической стабильности.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State