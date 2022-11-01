Госдеп: США поддержат все усилия генсека ООН по сохранению и продлению зерновой сделки

Нед Прайс оценил решение Москвы выйти из зерновой сделки.

Американская администрация готова поддержать все усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, направленные на сохранение и продление зерновой сделки по экспорту сельскохозяйственной продукции по Черному морю. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

… ООН изначально сыграла важную роль в согласовании данной инициативы. И мы намерены сделать все возможное для поддержки генсека любыми допустимыми путями по мере того, как он работает над возобновлением данной инициативы по зерну Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил, что любые помехи в реализации данного международного соглашения сказываются на росте цен на продовольствие, а также уменьшают доверие страховщиков и коммерческих перевозчиков, формируют трудности для стран с низким уровнем доходов и мировой нестабильности в гуманитарном плане и сфере продовольственной безопасности. Нед Прайс добавил, что за счет зерновой сделки уже фиксируется падение стоимости на продукты питания.

Госдеп заявил, что США не меняют готовность ядерных сил из-за сообщений о "грязной бомбе".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State